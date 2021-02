Lærarar krev avtale om «koronalønn»

innenriks

Halve klassen er i karantene og må ha heimeundervisning. Frå den eine dagen til den nesten går skulen frå gult til raudt nivå, og alle undervisningsopplegga må kastast om på. Koronaåret har tært hardt på lærarane.

– Vi er ganske fortvila. Dette går på helsa laus, seier leiar i Norsk Lektorlag Rita Helgesen til NTB.

Strid om kompensasjon

Ein heftig strid mellom KS på den eine sida og Lektorlaget, Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund på den andre er no under oppsegling, om kompensasjon for ekstraarbeidet.

Ifølgje lærarorganisasjonane er problemet at arbeidstidsavtalen ikkje femnar situasjonen som har oppstått under koronakrisa.

– Vi har dokumentert at i snitt jobbar folk nesten éin dag i veka ekstra med alle oppgåvene som har komme. Men svært få har fått betalt for dette, seier Helgesen, som viser til ein undersøking blant 2.000 lærarar. Der svarte berre 3,5 prosent at dei hadde fått betalt for ekstraarbeidet.

I ei anna undersøking som Respons Analyse har gjort for Utdanningsforbundet, seier over halvparten av lærarane at dei anten har søkt seg bort frå yrket eller vurderer å gjere det. Dei aller fleste føler seg både overarbeidde og underbetalt.

Lærarar får berre betalt for den overtida dei blir pålagde av leiinga i skulen, noko som må avtalast på førehand. Men mange rektorar kvir seg for å påleggje overtid, fordi dei er usikre på om dei får utgiftene kompenserte, hevdar Helgesen.

– Så i staden gjer ein det berre, seier ho.

Krev «koronalønn»

Nettopp derfor trengst det ein eigen koronaavtale, der situasjonar som karantene eller skular i raudt utløyser ei viss mengd overtid, meiner lærarorganisasjonane. Fredag hadde dei eit møte med KS om saka, utan å komme til semje. Eit nytt møte er planlagt torsdag.

– Vi treng klare rammer frå nasjonalt hald. Vi har hatt forventningar om at KS i større grad skulle ta ansvar, men dei har heile tida peika på lokale løysingar. Men det viser seg ikkje å fungere, slår Helgesen fast.

Både Lektorlaget og Utdanningsforbundet meiner KS er lite villige til å diskutere realitetane i saka.

KS meiner på si side at ein må følgje dei tariffavtalane som er inngått.

– Vi har ikkje laga eigne avtalar for nokon andre yrkesgrupper, seier avdelingsdirektør Hege Mygland til NTB.

Løftet til regjeringa

Store delar av ekstraarbeidet til lærarane er direkte konsekvens av pålegget til regjeringa, påpeikar Aps skulepolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg. Førre veke sende han spørsmål til kunnskapsminister Guri Melby (V) om kva ho vil gjere med saka.

– Dette kjem til å bli ein av dei store diskusjonane utover våren. Det som bekymrar meg, er at fram til no har statsråden sagt at «dette må vi løyse». Men til no har det ikkje komme gode løysingar, seier Solberg.

Melby har frist til fredag med å svare. Men overfor NTB står ho fast på at det er opp til arbeidsgivarar og arbeidstakarar å bli samde om forhold som gjeld arbeidstid og lønn.

– Regjeringa har likevel vore tydelege på at overtidsarbeid som følgje av pandemien er blant utgiftene som kommunane vil bli kompensert for, og eg forventar at partane finn ei god løysing på dette, seier ho.

– Skremmande passivt

Men det er ikkje nok, meiner Solberg.

– Det er skremmande passivt av Melby å leggje dette på partane åleine, seier han og varslar at Ap vil ta saka vidare til Stortinget om det ikkje kjem ei løysing på bordet raskt.

– Det er ingen tvil om at ei kompensasjonsordning må på plass, seier han.

Helgesen seier at organisasjonane gjentekne gonger har teke opp saka med Melby.

– Ho er godt orientert om problema. Men no peikar berre ho og KS på kvarandre. Dette er ei skikkeleg nøtt, som no har vart i snart eitt år.

