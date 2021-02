Helsetilstanden til sonen til den IS-tiltalte kvinna blir ikkje ein del av rettssaka

innenriks

– Omstenda rundt korleis ho kom heim og kvifor ho kom heim, det veit eg veldig lite om. Og det har ikkje noka betydning for saka etter mi oppfatning, seier statsadvokat Geir Evanger til NRK.

Han er aktor i rettssaka mot kvinna som er tiltalt for deltaking i IS, som startar førstkommande måndag.

Regjeringa vedtok i fjor å hente familien heim frå Syria på grunn av at ein trudde femåringen var alvorleg sjuk. Heimhentinga førte til at Framstegspartiet gjekk ut av regjeringa. Fleire i Frp har sagt at dei håpar at sjukdommen blir ein del av rettssaka.

Forsvararen til kvinna, advokat Nils Christian Nordhus, seier at helsetilstanden til sonen ikkje er ein naturleg del av rettssaka, og at det er lite truleg at kvinna sjølv vil gå inn på opplysningar om helsetilstanden til sonen.

– Det er dessutan eit spørsmål ein ikkje kan gå inn på, all den tid det ikkje er sonen hennar som er tiltalt. Helseopplysningane hans skal derfor sjølvsagt ikkje komme ut i denne rettssaka, seier Nordhus.

