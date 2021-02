innenriks

– Dosar frå ulike hetteglas skal ikkje blandast, men det er viktig at vi bruker alle vaksinedosane som kan trekkjast opp av eitt og same glas. Vi hadde dialog med FHI og Legemiddelverket om dette i går, og dei er tydelege på at det er trygt å ta ut ein sjuande dose dersom ein får det til, seier Høie.

Førre veke bestemde FHI at opptrekk av over seks Pfizer-dosar er «off-label» og derfor må godkjennast av ansvarleg lege som då står «ansvarleg for eventuelle konsekvensar av ein slik bruk».

