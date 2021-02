Forsvarar vil at Baneheia-saka skal gå i Oslo

innenriks

– Det er det mest naturlege og enklaste for partane og vitne at saka går for Borgarting lagmannsrett. Den ligg sentralt, og det er mykje lettare å komme seg frå Kristiansand til Oslo enn til Bergen, seier advokat Sjødin til NTB.

Høgsterett starta tysdag arbeidet med å oppnemne domstolen som skal behandle Baneheia-saka på nytt, mellom anna ved å innhente synet til partane.

Valet kan uansett ikkje falle på Agder lagmannsrett, domstolen som kunngjorde den fellande dommen mot Viggo Kristiansen i 2002, men skal ifølgje lova vere ein av dei tilliggjande lagmannsrettane – Borgarting eller Gulating.

Rask behandling

Berre viss det finst særlege grunnar kan ein fråvike hovudregelen i lova, men slike grunnar er det ikkje i dette tilfellet, meiner Sjødin.

Etter det NTB forstår, er Høgsterett innstilt på å gi spørsmålet rask behandling. Det kan bli klart allereie denne veka kva lagmannsrett som blir vald.

Dette blir òg domstolen som skal behandle kravet til Viggo Kristiansen (41) om lauslating i påvente av ny rettsbehandling, viss påtalemakta ikkje samtykkjer. NTB har vore i kontakt med Agder statsadvokatembete, men har så langt ikkje fått svar frå førstestatsadvokat Erik Erland Holmen.

Har sona i nesten 21 år

Holmen har ikkje opplyst om når ei avgjerd er klar, men har oppgitt at han kjem til å bruke «nokre dagar» på å behandle kravet. Det var tysdag morgon ikkje gitt nokon signal om når innstillinga til statsadvokaten vil vere klar.

Kristiansen har sona som forvaringsdømt i snart 21 år og sit no på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Viss påtalemakta samtykkjer i at han skal lauslatast, kan han spasere ut av fengselet same dag.

