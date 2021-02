Erna Solberg fyller 60 år med uforretta sak

innenriks

– Vi hadde jo tenkt å ha noko større, seier Solberg.

NTB møter henne på statsministerkontoret, der medarbeidarane for høvet har sett opp ein vegg av ballongar, éin for kvar tilsett, kvar med ei personleg helsing.

På sjølve bursdagen har ho teke seg fri. Derfor blir intervju og markeringar unnagjort dagen før. Det byrja med at ei lita gruppe frå fagottkoret song for henne i garasjen då ho skulle reise til jobb. Så song kollegaene bursdagssongen for henne under frukostmøtet, sitjande bak kvart sitt pleksiglas.

Men den store feiringa må vente.

– Mannen min og eg har jo òg sølvbryllaup den 29. februar, som elles ikkje eksisterer i år. Men vi har utsett. Vi får ta det til sommaren, seier Solberg.

Håpet, fortel ho, er at det då skal la seg gjere samle folk på ein meir smittevernfagleg måte i hagen utanfor statsministerbustaden.

Og går ikkje det, så kjem det alltids ei ny moglegheit når mannen Sindre Finnes blir 60 år … i 2024.

Har enno ikkje fullført prosjektet

Solberg seier ho ikkje føler på nokon alderspanikk enno. Det er framleis framandt for henne å skulle trappe ned.

– Eg har venner som plutseleg har byrja å snakke om pensjon og AFP. Då tenkjer eg: Kva verda er dette? Det er ikkje meg, eg er langt frå det. Men det er eigentleg veldig stor forskjell på 60-åringar og der dei er i livet, seier ho.

Sjølv håpar Solberg på fire nye år som statsminister. Ho forklarer at ho framleis ikkje er ferdig med det politiske prosjektet sitt.

– Vi har gjort mykje, men vi har òg mykje ugjort. Det gjeld heile Høgre, og det gjeld meg.

Kaospilot

Som statsminister har Solberg vore ein slags kaospilot som har leidd Noreg igjennom krise etter krise. Først oljeprisfallet i 2014, så flyktningkrisa i 2015, så koronakrisa i 2020.

Men meir enn krisehandtering er det den langsiktige omstillinga vekk frå olje som har vore hovudoppgåva. Då handlar det om å byggje eit robust næringsliv, å inkluderer fleire i arbeidslivet, og å gi folk og bedrifter armslag, ifølgje Solberg.

– Prosjektet mitt er å gjere Noreg i stand til å vere eit godt velferdssamfunn på premissane til miljøet, også etter oljealderen.

Håpet til Solberg er at historikarane, når dei går tilbake, skal sjå at det skjedde ein snuoperasjon i vår tid som skapte eit mylder av nye bedrifter i Noreg med vekstevne og auka konkurransekraft.

– Og det vil eg seie var på god veg allereie før pandemien.

Lever akkurat no

Blant medarbeidarane blir det murra om at det har vore vanskeleg å få statsministeren til å fokusere på bursdagsfeiringa.

Ho vil heller snakke om sak. Det er det som motiverer henne.

Nokon plan for kva ho skal gjere viss ho må gå av etter valet, har Solberg heller ikkje.

– Det er litt sånn eg er. Eg pleier å seie at du må gjere jobben godt der du er, og så må du seie ja til dei sjansane du får.

Ho meiner fokuset glepp viss ein tenkjer for mykje på neste karrieremål.

– Du gjer ein betre jobb når du er akkurat no, seier Solberg.

– Men å vere akkurat no som statsminister er òg å vere i æva. Du må tenkje på at alt det du gjer, skal ha ein langsiktig effekt.

(©NPK)