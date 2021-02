Sverige skuffa etter møte med Isaksen om grensependlarar

innenriks

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) var i eit møte med Sveriges arbeidsminister Eva Nordmark tysdag. Etter at Noreg i praksis stengde grensene 29. januar, har mange svenske arbeidstakarar som jobbar i Noreg, ikkje hatt moglegheit til å dra på jobb.

– Situasjonen for svenske og finske grensependlarar er vanskeleg, og det er svært høgt prioritert for oss å finne ei løysing, seier Isaksen til NTB.

Statsråden framhevar at både den norske og den svenske regjeringa ønskjer å finne ei løysing, men at smittevern er viktig.

– Vi må ha løysingar som er forsvarlege med tanke på smittevern. Vi har bede Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å komme raskt tilbake til oss med ei vurdering av korleis og innanfor kva smittevernrammer vi eventuelt kan opne for grensependlarar frå Sverige og Finland, seier han.

Nordmark skuffa

Den svenske arbeidsministeren er derimot skuffa etter møtet med Isaksen. Ho ønskte konkrete løysingar framfor at FHI skulle undersøkje moglegheita for lettingar.

– Det er eit skritt i riktig retning, men eg blir ikkje fornøgd før vi har fått konkrete svar på korleis vi kan løyse situasjonen. Eg er skuffa over meldingane frå den norske kollegaen min, skriv Nordmark til TT.

Ho meiner at situasjonen er urimeleg, og at Noreg er ansvarleg for å løyse situasjonen.

– Sidan det er Noreg som har stengt grensa, er det Noreg som har ansvaret for å løyse problema som dette har forårsaka, uttaler Nordmark.

Nedstemt i Stortinget

Førre veke fremja Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV forslag på Stortinget om at grensependlarane må omfattast av ordningar som sikrar økonomisk kompensasjon, men forslaget fekk ikkje fleirtal.

Nordmenn får heller ikkje komme inn i Sverige, som har innreiseforbod for nordmenn, danskar og britar fram til april. Visse unntak gjeld.

