Stort oppgraderingsbehov i vass- og avløpsnettet kan bli dyrt for hushalda

innenriks

Det er Norconsult og Sintef som har laga ein rapport for bransjeorganisasjonen Norsk Vann, skriv NRK.

Aller verst blir det venta å bli i Nordland. Der kan ifølgje rapporten vassgebyret auke med 206 prosent. Sjølv i Oslo, som er fylket der gebyret blir venta å auke minst, reknar ein med at vassrekninga blir 94 prosent dyrare.

– Situasjonen er alvorleg, og gebyrauken kan komme snart, seier administrerande direktør Thomas Breen i Norsk Vann.

Behovet for oppgradering stammar ikkje berre frå slitne anlegg. Det kjem òg frå behovet for klimatilpassing.

– Ein må tenkje ganske annleis, til dømes ved å opne elveleie. Det er ikkje mange tiår sidan ein tenkte at dette var fint å få lagt i røyr. No ser vi at røyra ikkje får dimensjonar som er nok til å vere førebudd på store flaumhendingar og ekstremnedbør, seier leiar Kristin Halvorsen i Cicero senter for klimaforsking.

