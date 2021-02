Solberg ventar klimamotstand i Tryggingsrådet

innenriks

Tysdag skal Solberg tale i Tryggingsrådet for første gong etter at Noreg vart medlem ved årsskiftet.

– Det som er spennande, er at det er eit møte på eitt av dei fire innsatsområda som vi har snakka om å forsterke med medlemskapen vår, nemleg samanhengen mellom klima og tryggleik, seier Solberg til NTB.

– Veldig mange av dei konfliktane vi har i dag, er klimarelatert. Mange som er sårbare for klimaendringar, er òg sårbare for væpna konfliktar, seier ho.

Vil ha Tryggingsrådet på bana

Møtet blir leidd av Storbritannias statsminister Boris Johnson. Også fleire andre stats- og regjeringssjefar og FNs generalsekretær António Guterres blir venta å delta.

Risikoen for konflikt, auka behov for fredsbevarande styrkar og støtte til land som blir hardt ramma av klimaendringane, står på dagsordenen.

– Den langsiktige endringa som klimaendringane skaper, fører til kamp om naturressursar, flyttingar blant folkegrupper og forsterkar konfliktar som ligg i botnen mange stader. Det er det viktig at Tryggingsrådet adresserer, seier Solberg.

Blant tiltaka som er foreslått, og som Noreg støttar, er å ha ei eiga spesialutsending for tryggleik og klima under generalsekretæren, som vil belyse problemstillingane i FN.

Russland og Kina kritiske

Den største utfordringa for Noreg er at nokre land meiner at kampen mot klimaendringane ikkje er ei oppgåve for Tryggingsrådet, trur Solberg. Under tidlegare president Donald Trump var ikkje klimakampen ein prioritet for USA, men Solberg håpar på draghjelp frå administrasjonen til Joe Biden.

– Det har vore sånn at verken Russland, Kina eller USA har vore for å få dette på dagsordenen. Men med den nye administrasjonen har USA forandra meining, og det blir spennande å sjå korleis det påverkar Kina og Russland, seier Solberg.

Sjølve kampen mot klimaendringane går i eigne løp gjennom Parisavtalen, klimatoppmøta og konvensjonar mellom landa i FN.

– Men når klimaendringane kjem på dagsordenen i Tryggingsrådet, vil det auke presset på dei generelle tiltaka òg. På grunn av klimaendringane treng vi meir robuste lokalsamfunn som klarer å handtere at klimaet endrar seg, eller forhindre det, seier Solberg.

Forsterkar delar av arbeidet

Det har gått sju veker sidan Noreg formelt vart medlem i Tryggingsrådet, men Solberg vil ikkje kvittere ut at Noreg har oppnådd ekstremt mykje. Mange av sakene som det blir jobba med, vart starta lenge før Noreg kom inn og vil gå føre seg lenge etter at Noreg har gått ut.

– Men medlemskapen vår verkar forsterkande på ein del av arbeidet. Særleg gjeld oppfølging i Afghanistan og det humanitære arbeidde i Syria, som er ekstremt viktige område for Noreg.

Afghanistan er viktig både i FN og i spørsmålet om nærværet til Nato.

– Vi skal vere ein tydeleg bodbringar for utfordringane til dei sårbare gruppene i Afghanistan, seier Solberg.

Møtet går føre seg digitalt som følgje av koronasituasjonen. Solberg seier det hadde vore fint med ein tur til New York.

– Det hadde vore endå gøyare å vere der, men den tida kjem seinare, seier statsministeren.

