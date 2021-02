Mutert virus oppdaga i Molde

innenriks

Det er førebels ikkje kjent kva for ein mutert virusvariant det er snakk om.

– Vi følgjer no dei nasjonale reglane som gjeld ved mutert virus, opplyser Molde-ordførar Torgeir Dahl i ei pressemelding på nettsida til kommunen.

Assisterande kommunedirektør Britt Rakvåg Roald opplyser at Molde kommune i samråd med Statsforvaltaren vurderer at utbrotet er avgrensa og under kontroll.

– Det inneber at det ikkje blir sett i verk tiltak i lokalsamfunnet eller i nabokommunar no, men at dette blir fortløpande etter kvart vurdert som kommunen får svar på prøvene, seier ho.

