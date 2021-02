Kristiansand stengjer ølkranene og treningssentera

innenriks

Tiltaka gjeld frå natt til onsdag og gjeld i første omgang til 4. mars.

– Alle ser at no er det alvor, seier ordførar Jan Oddvar Skisland (Ap) ifølgje NRK.

Formannskapen vedtok mellom anna å innføre full skjenkestopp og stengje treningssenter, symjeanlegg, underhaldnings- og fritidsaktivitetar.

I tillegg skal serveringsstadar registrere kontaktopplysningar til gjester før servering, og det blir tilrådd å bruke munnbind i offentlege rom innandørs der ein ikkje kan overhalde ein meters avstand.

Skulesymjing og organiserte fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år får framleis halde ope. Det same gjeld rehabilitering og opptrening som blir tilboden individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Det har vore registrert 315 smittetilfelle i Kristiansand hittil i februar. Førebels er det ikkje påvist muterte virusvariantar i kommunen.

(©NPK)