Forsvarssjefen ønskjer meir dialog med Russland

innenriks

– Vi hadde dialog under den kalde krigen, og vi ser at den dialogen som går føre seg i Afghanistan med Taliban, er heilt avgjerande for at vi skal komme oss vidare, sa Kristoffersen under årets Kirkeneskonferanse, skriv NRK.

Forsvarssjefen påpeikar at denne dialogen ikkje nødvendigvis vil løyse noko, men at det likevel må prøvast. Kristoffersen seier det ikkje er nokon tvil om at både Russland og Kina har vorte meir sjølvhevdande.

– Det er eit utfordrande tryggingsbilete. Det farlegaste som kan skje for Noreg, Nato og verda, er ein open konflikt med Russland. Heldigvis er det ikkje så sannsynleg, seier han.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) meiner på si side at Russland bør vise meir openheit og føreseielegheit.

– Då Russland la ei øving rett utanfor Andøya, så var det eit døme der vi meiner dei som god nabo kunne teke nokre grep for å vere meir føreseielege, seier han.

