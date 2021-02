Ap vil avvise tvungen lønnsnemnd i omsorgsstreiken

innenriks

Det vil i så fall vere første gong at Stortinget blandar seg inn og blokkerer eit forslag om tvungen lønnsnemnd, skriv Klassekampen.

Arbeidarpartiet meiner nemleg at regjeringa greip inn i konflikten på feil grunnlag.

– Eg skulle ønske denne situasjonen ikkje oppstod. Stortinget meiner lønnsoppgjera er partane sitt ansvar. Men her tyder mykje på at regjeringa ikkje har gjort jobben sin, seier stortingsrepresentant Arild Grande (Ap).

Bakgrunnen for at regjeringa greip inn, var ein rapport frå Helsetilsynet som vurderte det slik at ei varsla opptrapping av streiken ville setje liv og helse i fare ved ein institusjon.

Men Fagforbundet meiner rapporten bygde på heilt feil grunnlag og inneheldt ei rekkje faktafeil, mellom anna om organisering av arbeidstida rundt brukarane og bemanningsfaktoren ved institusjonen.

Streiken vart stoppa med tvungen lønnsnemnd 26. januar, og formelt sett må regjeringa foreslå ein særlov som avsluttar konflikten. Lova blir så vedteken av Stortinget. Det er dette Ap no foreslår at Stortinget ikkje gjer.

