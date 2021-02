Villaks har over 90 prosent oppdrettsopphav i enkelte elver på Vestlandet

innenriks

Kartlegginga, som er utført av Norce LFI og Norsk institutt for naturforsking (Nina), er den første av mindre kystvassdrag.

– Dette prosjektet er det første av sitt slag i små elvar og viser behovet for å overvake og handtere situasjonen i desse små, men talrike vassdraga, seier prosjektleiar Ulrich Pulg i Norce LFI i ei pressemelding.

Pulg understrekar at sjølv om kvar enkelt elv er lita, er summen av habitatet stor. Det blir rekna med meir enn 2.000 slike små kystvassdrag i Noreg.

– Det er òg slik at villaksen vi finn i desse kystvassdraga er ekstra sårbar sidan dei er få. Så sjølv få rømde fisk kan føre til at oppdrettslaks tek over dominansen i vassdraget, seier Pulg.

Det er særleg på Vestlandet det er ein høg grad av oppdrettsopphav, særleg i Fjellvassdraget og Øyreselva der det er 95,4 og 92,5 prosent, medan fleire elvar har over 10 prosent. I Rogaland og Agder vart det estimert ei lågare grad av innkryssing.

