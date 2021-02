Pustesensorar skal forhindre sjølvmord på cella

innenriks

Tysdag skal lovforslaget behandlast for andre gong i Stortinget.

Då forslaget vart behandla for første gong torsdag førre veke, sa alle representantar ja til forslaget om at kriminalomsorga kan installere teknisk utstyr som pust- og rørslesensorar på romma til innsette for å hindre fare for liv og helse.

– Omsorg og menneskeleg kontakt vil alltid vere det viktigaste for å førebyggje sjølvmord, men slike sensorar kan utgjere eit positivt supplement, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) då regjeringa la fram forslaget i september i fjor.

Ein elektronisk pust- og rørslesensor kan fange opp teikn på fare og sende ein alarm til vaktrommet i fengselet. Sensoren skal installerast i rommet og ikkje vere kopla til ein person, heiter det i forslaget.

I 2019 tok seks personar sitt eige liv på cella, fire fleire enn året før.

Eit fleirtal på Stortinget seier òg ja å gi kriminalomsorga heimel til å bruke spyttvernar på ein innsett i nokre tilfelle.

