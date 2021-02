Over halvparten slepp karantene trass stengde grenser

innenriks

Grensene har som hovudregel vore stengde for utlendingar som ikkje er busette i Noreg sidan reglane vart skjerpa inn 29. januar.

Men trass i stengde grenser, er det framleis eit betydeleg tal innreiser til landet, skriv Klassekampen.

Ifølgje innreiseregisteret til Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), kom det dei tre første vekene etter grensestenginga 35.407 personar til Noreg. Det er i snitt 1.686 personar kvar dag

Til samanlikning vart 97.446 personar registrerte dei tre vekene før 29. januar.

Regjeringa har innført fleire unntak for innreiseforbundet, og Oslos byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) er bekymra for at karantenereglane ikkje blir følgde.

«Mobiliteten over grensene er nå betydelig redusert, men grensene er jo ikke fullt og helt stengt. Vi vet dessuten at karantenereglene ofte brytes», skriv han i ein sms som kommentar til tala.

