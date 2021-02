Norwegian får forlengt konkursvern i Irland

innenriks

Forlenginga kjem etter at dommar Michael Quinn godtok kravet frå den irske rekonstruktøren Kieran Wallace i KPMG om å forlengje konkursvernet med ytterlegare 50 dagar frå den 25. februar, som var utløpsdatoen for det opphavlege vernet, skriv Irish Times.

Det vil bety at Norwegian får ein periode på 150 dagar der dei blir verna frå kravet frå kreditorane. Selskapet har no fram til 16. april til å komme opp med ein avtale.

Norwegian, som er hardt ramma av koronapandemien, jobbar på spreng med å komme til semje med kreditorane medan dei står under vern. Blant kreditorane er flyprodusentane Airbus og Boeing, flyleasingsselskapet Avolon og fleire finansføretak.

Årsaka til at Wallace bad om forlenginga, var at Norwegian har ønskt meir tid for å bli samd med kreditorane.

Ifølgje Irish Times håpar rekonstruktør Wallace at han klarer å få til ein avtale som han kan presentere for retten innan 25 dagar, men han ønskte likevel ei 50 dagars forlenging i tilfelle fleire forseinkingar skulle oppstå. Han er òg trygg på at han vil klare å forhandle fram ein avtale som sikrar at Norwegian kan overleve.

Norwegian legg fram resultatet for 2020 fredag denne veka.

(©NPK)