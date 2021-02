Nav må ut med dagbøter viss dei ikkje rettar søknadsskjema

innenriks

Tilsynet til direktoratet i fjor haust avdekte avvik knytt til søknadsskjema for foreldrepengar. 40 prosent av feila var ikkje retta då fristen gjekk ut tolv veker seinare.

Frå og med 19. februar har Nav fått ti vyrkedagar til å rette feila. Dagbøtene vil starte 8. mars. Frå og med april aukar dagbøtene med 10 prosent for kvar månad.

Feila gjer at søknadsskjemaet blir vanskeleg å bruke for alle, og spesielt for brukarar med synsnedsettingar, nedsett motorikk eller har kognitive vanskar. Nav bryt dermed med krava i likestillings- og diskrimineringslova, skriv direktoratet i ei pressemelding.

Vurderinga til tilsynet er at det verken vil vere kostbart eller teknisk vanskeleg å korrigere feila som står att. «Disse kan rettes med etablerte fremgangsmåter for universell utforming av IKT», skriv direktoratet.

Nesten alle søknader om foreldrepengar blir sende digitalt, opplyser direktoratet. Feila som står att, fører til at det blir vanskelegare og tek lengre tid å fylle ut skjemaa. Dessutan blir det vanskelegare å korrigere feil.

(©NPK)