innenriks

Medan det i januar 2020 vart seld 81 millionar liter jetparafin, var talet i januar 2021 berre 25 millionar liter, viser nye tal frå SSB.

Salet av petroleumsprodukt i sin heilskap har falle med 13 prosent og ligg på 485 millionar liter i Noreg. Fallet har òg vore kraftig for marine gassoljer og tungolje, medan for vanleg bensin har salet falle med dryge 7 prosent. For diesel er fallet på knappe 0,9 prosent. Salet av anleggsdiesel har likevel auka med 10,7 prosent.

(©NPK)