Jon Helgheim seier ja til å stille på Oslo Frps stortingsliste

– Det har vore eit ønske frå mange hald at eg skal stille. Det synest eg er veldig hyggjeleg og eg er veldig motivert. Dette blir opp til Oslo Frp å avgjere, men dersom dei ønskjer meg, så skal eg jobbe knallhardt for dette, skriv Helgheim i ein SMS til NTB.

Det var Aftenposten som var først ute med nyheita om at Helgheim takkar ja til å stille.

Oslo Frp møtest for å vedta stortingslista 13. mars. Bydelslaga har frist til 27. februar for å spele inn forslag til endringar.

Oslo-lista må setjast saman på nytt etter at Siv Jensen førre veke varsla at ho går av som partileiar og samtidig seier nei til attval til Stortinget.

Helgheim seier til Aftenposten at det er ein av dei to øvste plassane på lista som er aktuelle for han. Han ønskjer ikkje å stille mot Christian Tybring-Gjedde, som i dag er andrekandidat og ein av dei som mange meiner er den naturlege listetoppen.

Helgheim tapte i november kampen om den sikre førsteplassen for Buskerud Frp.

