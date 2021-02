Færre tok kontakt med familievernet

innenriks

Rundt 45.000 familiar tok kontakt, noko som er ein nedgang frå omtrent 48.500 familiar i 2019.

– Forsking viser at fleire familiar har fått det betre under pandemien fordi noko av kvardagsstresset har forsvunne. Viss dei ikkje treng familievernet fordi dei har fått det betre saman, så er dette positivt, seier Bufdir-direktør Mari Trommald i ei pressemelding.

Trommald understrekar likevel at forsking har vist at konfliktar og vald under ein pandemi ikkje blir fanga opp av tenesteapparatet slik det elles gjer.

– Derfor skal vi vere varsame med å tolke resultata ut frå statistikk på bruk av tenestene, seier ho.

Bufdir styrer familievernet som er eit gratis, offentleg tilbod til familiar som strevar.

