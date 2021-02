Edvard Munch kalla seg sjølv ein galen mann på «Skrik»

innenriks

Nye undersøkingar i samband med at måleriet blir konservert og blir undersøkt, har ført fram til ei forklaring på den underlege setninga i den raude himmelen på måleriet, skriv Nasjonalmuseet i ei pressemelding.

– Det er ingen tvil om at påskrifta er Munchs eiga. Både handskrifta og hendingar frå då Munch viste måleriet for første gong i Noreg, peikar i same retning, seier kurator Mai Britt Guleng ved Nasjonalmuseet, som eig førsteutgåva frå 1893. Den finst til saman fem versjonar av same motiv.

Første gong påskrifta blir nemnd, er i samband med ei utstilling i København i 1904, elleve år etter at Munch måla biletet.

Ein har mellom anna analysert handskrifta opp mot breva og dagbøkene til Edvard Munch. Bakgrunnen er kritikken målaren fekk då han stilte ut «Skrik» saman med fleire andre måleri for første gong i Noreg hausten 1895. Kunstkritikaren Henrik Grosch skreiv at ein ikkje lenger «kan betrakte Munch som en alvorlig mann med en normal hjerne,» medan medisinstudenten Johan Scharffenberg stilte spørsmål ved Munchs psykiske tilstand.

Dette skal ha gått sterkt inn på Munch, og til og med få år før han døydde i 1944, henta målaren fram episoden fleire gonger.

