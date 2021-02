Dei første snøskredfaste i Alta blir henta ut allereie i ettermiddag

innenriks

Eit 7 meter høgt skred stengde søndag fylkesveg 8830 og isolerte 100 hyttefolk og 100 fastbuande i områda ved Skillefjord.

Vegen kan tidlegast opne torsdag, om vêret og tryggingsomsyn tillèt at ein byrjar å rydde vegen tysdag.

– Det er ein betydeleg jobb som skal gjerast for å gjenopne vegen. Tryggleiken for dei som skal gjere jobben, er det aller viktigaste, seier ordførar Monica Nielsen (Ap) i Alta kommune.

Halvparten kan hentast ut måndag ettermiddag

Allereie søndag var planen å få henta ut folk med båt, men måndag morgon meinte ordføraren at vêret gjorde det lite sannsynleg å setje i verk uthenting før tysdag. NRK skriv seinare at kommunen har fått på plass ein båt som skal frakte personar frå Storekorsnes klokka 15.45 måndag.

Båten kan ta med seg 97 personar, men ingen bilar. Fremst i køen ut av isolasjonen har kommunen sett personar som treng det av helsemessige og yrkesmessige årsaker, medan personar utan hastverk er bedne om å vente.

Evakuerte fleire bustader

Det er ingen grunn til å tru at folk vart tekne av skredet, då dei rasutsette områda ligg til side for busetnaden. Ordføraren seier at dei ramma menneska i området er vande til rasfare, at dei har mat og ved, og at det ikkje er ein kritisk situasjon. Enkelte har vendt seg til kommunen om behov for medisinar, og dette skulle bli ordna.

I 11-tida måndag melde kommunen på nettsidene sine at det på grunn av skredfare var sett i gang evakuering av bustader og hytter i Storsandnes-området.

– Totalt er tre personar evakuerte per no, skriv kommunen.

Politiet evakuerte søndag den einaste fastbuande i Langfjorden etter at begge vegane ut frå staden, på vestsida av Alta, hadde vorte stengt på grunn av snøskred og fare for skred, fortel operasjonsleiar Bjørn Tormod Syversen.

Omkøyring gjennom Finland

Fleire andre vegar er stengde i kommunen, mellom dei delar av E6, og tilgangen til Vest-Finnmark og Troms er avgrensa. Det har medført at folk har måtta køyre om Finland, seier ordføraren.

– Vi har jobba for å ha moglegheit til å køyre transitt utan å hamne i karantene, seier Nielsen.

Ho peikar på at næringslivet har behov for forflytting til Troms og håpar på ei god løysing mellom sentrale norske og finske styresmakter.

