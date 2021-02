18-åring tiltalt for drapsforsøk i Oslo

innenriks

Han er òg tiltalt for grov uriktig skulding, skriv Avisa Oslo. 18-åringen skal i eit politiavhøyr ha prøvd å gi ein annan person skulda for drapsforsøket.

Mannen er tiltalt for å ha avfyrt to skot som trefte ein annan mann i høgrearmen 10. januar 2020. Same kveld vart ein 21-åring skoten og drepe i Prinsdal, men politiet fann ingen samanheng mellom hendingane.

Bjølsen opplevde ein annan skyteepisode for ei dryg veke sidan. Ein annan 18-åring er sikta for drapsforsøk. Han er varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod.

Også i sommar var det skyting på Bjølsen. Ingen kom til skade.

