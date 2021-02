Ulvik: – Utbrotet er i ferd med å brenne ut

innenriks

– No har Ulvik vore gjennom tre veker med smitteutbrot og strenge smitteverntiltak. Smittevernlova stiller strengare krav til fagleg grunngiving for å stengje ned samfunnet. Slik grunngiving har vi absolutt hatt i Ulvik i vekene 4–7. No har smittetrykket minka betydeleg, og det er ikkje grunnlag for like strenge tiltak, skriv kommunen på nettsida si torsdag kveld.

Dermed blir det opp opna for tilbod til barn og familiar, slik at ein unngår det kommunen meiner er skadeverknader av streng nedstenging over tid.

Smittesituasjonen den siste veka har vore slik at dei nye tilfella kjem i husstandar der det allereie er smitte frå før, og det er ingen nye nærkontaktar. Den smittevernfaglege vurderinga er at utbrotet no er i ferd med å brenne ut, og vi har fått råd om å opne opp igjen, men ikkje fullt ut. På bakgrunn av dette er det utarbeidd ny lokal smittevernforskrift, skriv kommunen vidare.

Den gamle lokale forskrifta gjeld til og med søndag 21. februar. Den nye forskrifta gjeld i Ulvik herad, med unntak av Finse.

Kommunen hadde torsdag ikkje meldt om nye smittetilfelle. Onsdag vart det meldt om tre nye tilfelle, og til saman 133 av dei 1.078 innbyggjarane til kommunen er no smitta.

