To tidlegare tilsette i meklarhus tiltalt for grovt bedrageri

innenriks

Økokrim meiner at dei to ikkje fortalde om den høge risikoen knytt til kjøp av aksjar i Nordics morsselskap The Nordic Group AS (TNG). Dei skal heller ikkje ha gitt andre vesentlege opplysningar då dei fekk fleire ikkje-profesjonelle investorar til å kjøpe TNG-aksjar.

– Investeringsbedrageri er eit aukande samfunnsproblem som det er viktig å kjempe mot, seier påtaleansvarleg i saka, førstestatsadvokat Trude Stanghelle i ei pressemelding fredag.

Meldt av Finanstilsynet

Dei to er òg, saman med to tidlegare meklarar i selskapet, tiltalt for å ha brote god forretningsskikk etter verdipapirhandellova, grovt og gjentekne gonger. Dette ved å ikkje sjå til at interessene til kundane og integriteten i marknaden vart teikn vare på på beste måte.

I februar 2018 ransaka Økokrim lokala til meklarhuset, og fleire personar vart sikta for økonomisk kriminalitet. Bakgrunnen var ei melding frå Finanstilsynet.

– Tiltalen kjem som eit resultat av ei svært omfattande og krevjande etterforsking med mange fornærma, seier Stanghelle.

Økokrim skriv at dei førebur ei omfattande bevisføring med mange vitne og dokumentbevis. Det er anteke at hovudforhandlinga i saka vil gå føre seg i fleire månader.

Vart saksøkt av eigne kundar

I 2017 mista meklarhuset lisensen for å yte investeringstenester, fordi dei ifølgje Finanstilsynet systematisk braut avgjerder i verdipapirlova. Mellom anna skal dei ha selt aksjar i sitt eige selskap til kundane.

Ifølgje tilsynet tapte 270 av 300 kundar pengar på investeringane gjennom meklarhuset, samtidig som stadig handling gjorde at honorara gjekk i taket.

21 kundar saksøkte dåverande og tidlegare styremedlemmer i selskapet, og kravde å få 23 millionar kroner betalt tilbake. Søksmålet vart avgjort ved forlik.

