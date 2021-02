Son dømt til elleve års fengsel for å ha drepe mor si i Trondheim

innenriks

Mannen er dømd for forsettleg drap på mora 9. september i fjor. Han taper òg arveretten etter henne, skriv Adresseavisen.

Retten er sikker på at tiltalte trakka og hoppa på mora slik at ho døydde av skadane. Patologane som vitna i retten, konkluderte med at mora døydde av dei indre skadane.

Tiltalte har heile tida erkjent dei faktiske handlingane, men har ikkje erkjent straffskuld etter tiltalen. Han har hevda at han handla i nødverje. Mannen har tidlegare sagt at han vart angripen av mora i 60-åra, og at han deretter utførte handlingane i sjølvforsvar.

Forsvararane til 34-åringen meinte tiltalte måtte frifinnast fordi han var utilrekneleg på gjerningstidspunktet, skriv Adressa.

Mannen blir òg dømd for forsettleg skadeverk på bustaden til mora ei vekes tid før drapet skjedde. Dette har han erkjent straffskuld for.

Han får frådrag for 179 dagar han har sete i varetekt, skriv Nidaros.