Solvik-Olsen vil framleis ikkje på Stortinget

innenriks

– Det skjer ting i livet som gjer at ein må prioritere. Det å sitje på Stortinget betyr at ein bind seg til ei rolle i fire år. Det visste eg frå 2018 at var vanskeleg, sa han på spørsmål frå pressa om kvifor han ikkje ønskjer ein plass på Stortinget.

Han seier at han ønskjer at kona skal ha ein god karriere, og han ønskjer at barna skal ha ein trygg oppvekst.

Den tidlegare samferdselsministeren forlét posten i regjeringa hausten 2018 då kona skulle jobbe i USA som lege der.

– No er vi i ein situasjon i livet der det å binde seg i fire år ikkje passar, men der eg gjerne kikkar mot 2025 når det gjeld å ha politikken som yrkeskarriere, seier han.

49-åringen er på 6.-plass på rogalandslista etter å ha sagt nei til topplassen av familiære årsaker. Den tidlegare samferdselsministeren leidde Oslo Frp i 2004/05.

(©NPK)