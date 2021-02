Rekordmange jervar felt under lisensfellinga

innenriks

59 jervar vart felte av lisensjegerar, sju etter vedtak om skadefelling av kommunale skadefellingslag, to vart påkøyrde av tog, fem vart felte av Statens naturoppsyn (SNO) etter avgjerd om ekstraordinære uttak, medan éin vart ulovleg felt.

Alle desse døde jervane er belasta lisensfellingskvoten, som i fellingsperioden mellom 10. september i fjor og 15. februar i år utgjorde 143 jervar fordelte på rovviltregionane.

Jervebestanden er over bestandsmålet for alle dei regionane som har bestandsmål for jerv, og alle regionale rovviltnemnder har hatt myndigheit til å fastsetje kvotar for lisensfelling. Sidan det i 2017/2018-sesongen vart felt 45 jervar, har uttaket auka for kvart år.

Stortinget har vedteke at bestandsmålet for jerv skal vere 39 årslege ynglingar i landet.

Utover våren vil SNO følgje opp kjende og eventuelle nye hilokalitetar for å få oversikt over kor mange ungekull som blir fødde. Miljødirektoratet vil utover våren heile tida vurdere ekstraordinære uttak utført av SNO.

(©NPK)