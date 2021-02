Regjeringa vil avkriminalisere innehav og bruk av mindre mengder narkotika

innenriks

Fredag presenterte regjeringa si nye rusreform.

I staden for å straffast med bøter og fengsel får folk som blir tekne med ulovlege rusmiddel, plikt til å møte opp for ei kommunal rådgivande eining, opplyser regjeringa i ei pressemelding.

Personane vil bli følgde opp og få informasjon om risiko og helseskadar ved narkotikabruk. Dei vil òg få tilbod om hjelp til å handtere rusproblema sine.

– Personar som har rusproblem har vorte stigmatiserte og straffeforfølgde lenge nok. Dei har vorte trua, jaga og audmjuka. Det er på høg tid at vi byter ut straff med hjelp, seier helseminister Bent Høie (H).

Mellom anna foreslår regjeringa ei maksgrense på 2 gram når det gjeld heroin, kokain og amfetamin. Cannabis får ein straffefri terskel på 10 gram, medan MDMA får 0,5 gram.

Det vil framleis vere ulovleg med bruk og innehav av narkotika. Men mindre mengder til eige bruk skal altså ikkje lenger straffast, foreslår regjeringa.

Det gjeld både bruk, kjøp, innehav, og oppbevaring.

– Vi skal gi hjelp, behandling og oppfølging. Straff bidreg til stigmatisering og sosial utstøyting. Mange tør heller ikkje be om hjelp for problema sine i frykt for å bli straffa. No senkar vi terskelen for å få hjelp og gi hjelp, seier Høie.

