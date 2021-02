Regjeringa skrotar «ring 1» og «ring 2»

innenriks

– Eg beklagar at eg no tek frå mange gode poeng til kommentarartiklane sine, men vi kjem ikkje lenger til å bruke «ring 1» og «ring 2», og vi ryddar opp i tiltaksnivåa. No blir det tre nivå av tiltak som kan vedtakast nasjonalt, sa statsminister Erna Solberg (H) på koronapressekonferansen til regjeringa fredag.

Systemet med «ring 1» og «ring 2», vart lansert i samband med mutantutbrotet i Nordre Follo i januar. Etter kvart vart det òg utvida med tiltak på fleire nivå (A, B, C og D) innanfor desse ringane.

Seinare har same systemet vorte teke i bruk både i samband med utbrotet i Halden og i Bergen/Ulvik.

– Alt blir ikkje perfekt

Regjeringa har fått kritikk for at systemet var innvikla. Solberg lovar no eit enklare opplegg, men kan ikkje garantere at det blir heilt knirkefritt.

– Framgangsmåten blir den same som før: Dess meir alvorleg utbrot, dess høgare nivå av tiltak. Men eg vil love dykk at det sikkert blir rom for å harselere over noko òg i framtida. Alt blir ikkje perfekt no heller, seier ho.

Statsministeren peikar på at det er komplisert å handtere ein pandemi.

– Det er mykje vi må få plass på kort tid. Men vi prøver så godt vi kan å få det forståeleg og gjennomførbart. Med eitt formål: å halde smitten nede.

Blir handtert lokalt

Ringtiltaka på Austlandet er allereie oppheva, og frå måndag blir dei òg oppheva på Vestlandet. Statsministeren opplyser at hovudregelen framover er at det er kommunane som skal handtere eventuelle lokale utbrot.

– Men det kan igjen komme situasjonar der kommunane ønskjer at regjeringa raskt vedtek felles tiltak i regionen. Slik som vi til dømes såg det i Nordre Follo, seier ho.

