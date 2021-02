Raudt ber statsråden stanse utvida vindkraft-frist i Nordland

innenriks

Ifølgje avisa Helgelendingen fekk selskapet Øyfjellet Wind tidlegare denne veka ja frå Noregs vassdrags- og energidirektoratet (NVE) på søknaden om utsett frist for å setje anlegget ved Mosjøen i drift. Den nye fristen er 30. september 2022. Selskapet søkte om utsetjinga på grunn av koronapandemien.

Eit fleirtal på Stortinget bestemde i fjor sommar at ingen vindkraftverk som då hadde gyldig konsesjon, kunne få forlengd frist for å setjast i drift enn 31. desember i år. Bjørnar Moxnes kallar overfor Klassekampen avgjerda om Øyfjellet-utsetjing for uakseptabel.

– Olje- og energiministeren må gripe inn for å sikre at Stortingets vedtak blir følgde, seier Raudt-leiaren.

NVE viser i vedtaket til at fristen kan forlengjast dersom konsesjonshavaren har komme langt i byggjearbeida, men at uventa forhold (force majeure) hindrar at drifta kjem i gang i tide. Samtidig søkte vindkraftselskapet om å få utvida konsesjonen frå 25 til 30 år, noko NVE innvilga.

Vindkraftanlegget på Øyfjellet har vorte møtt med sterke protestar, mellom anna frå dei som driv reindrift i området.

