Røde Kors åtvarar mot skredfare i vinterferien

Dei siste dagane har det vore betydeleg og stor snøskredfare i fleire populære fjellområde. Ustabile snøforhold gir god grunn til å vere på vakt, for skredfaren kan endre seg raskt. I fjellskråningar med over 30 grader er snøskredfaren ekstra stor, skriv Røde Kors.

Naturlege og menneskeskapte skreid

– Dei neste dagane er det ekstra viktig at alle planlegg turane godt og ikkje tek unødvendige sjansar. Vêret i fjellheimen kan skifte raskt og krev at turgåarar er førebudde på at turen kan bli lengre og kaldare enn det ein trudde, seier landsrådsleiar Kjersti Løvik i hjelpekorpset.

Leiaren for Røde Kors' ressursgruppe for skred, Tormod Eldholm, seier både naturlege og menneskeskapte skred utgjer ein fare.

– I store delar av landet har det vore vedvarande svake snølag. Slike lag kan losne naturleg og forårsake snøskred, eller skredet kan bli utløyst av skigåarar, seier Eldholm.

Fem råd for tyggere fjelltur

Eldholm og Løvik har desse råda som kan bidra til tryggare fjellturar i bratt terreng:

* Skredvarselet på varsom.no gjeld for tre dagar fram i tid, så det er viktig å alltid sjekke det ferskaste varselet. Ikkje sjå berre på faregrada, men les òg sjølve tekstvarselet.

* Lær deg korleis du vurderer skredfare, mellom anna ved å vere i stand til å måle kor bratt det er. Bruk gjerne brattheitskart under planlegging av turen. Vil du unngå skredterreng må du unngå skråningar over 30 grader og utløpsområdet under desse sidene.

* Ikkje stol på at skispor du ser i ei fjellside betyr at det ikkje er skredfare der. Du må sjølv vurdere om det er trygt på same stad på det tidspunktet du er der.

* Dersom du skal bevege deg i skredterreng eller i utløpsområde for moglege skred, bør du ta med skredsøkjar (sendar/mottakar), spade og søkjestong. Det er viktig å øve på å bruke dette utstyret.

* Alle som skal på tur i høgfjellet bør ha med ekstra utstyr i tilfelle uhellet er ute. Ekstra varme klede, lommelykt og vindsekk er gull verd viss ein av ein eller annan grunn må vente på hjelp.

