Nakstad mistenkjer luftsmitte etter fleire smitta etter trening i Østfoldhallen

innenriks

Overfor Dagbladet trekkjer den assisterande helsedirektøren fram at når ein pustar veldig kraftig i samband med trening, så kan det frigjerast små dropar som blir hengande igjen i lufta.

– Det kan vere ei forklaring på at ein kan bli smitta òg etter at vedkommande har forlate staden, nemleg at det heng igjen slike små dropar med viruspartiklar som kan smitte deg, seier Nakstad til avisa.

Han understrekar at luftsmitte er ei meir aktuell problemstilling med meir smittsame virusvariantar.

Torsdag opplyste Fredrikstad kommune at det er registrert seks smittetilfelle som kan sporast tilbake til trening i Østfoldhallen 9. februar. Tilfella blir knytte til fire ulike lag som ikkje hadde trening samtidig.

(©NPK)