Listhaug: Det er rom for alle i Frp, også nasjonalkonservative

innenriks

Fredag stadfesta Sylvi Listhaug at ho ønskjer å bli ny leiar i Framstegspartiet, når landsmøtet til partiet i mai skal velje ny partileiing.

På ein pressekonferanse var ho tydeleg på at det var rom i Frp for alle som stiller seg bak politikken til partiet – òg nasjonalkonservative.

– Ja, det meiner eg absolutt. Det er rom for alle som stiller seg bak Framstegspartiets politikk, seier Listhaug.

Spørsmålet dukka opp i kjølvatnet av ekskluderinga av Oslo Frps leiar Geir Ugland Jacobsen før jul. Jacobsen ville dra partiet i ein nasjonalkonservativ retning, medan Listhaug sa ho fekk frysningar av ordet «nasjonalkonservativ».

Ho sa det minnet henne om nasjonalsosialisme, noko ho fekk ein del kritikk for. Fredag sa Listhaug at det er rom for nasjonalkonservative i Framstegspartiet.

– Eg har beklaga, og det gjer eg gjerne igjen, til alle som las dette i ein kontekst at eg slo det i hartkorn med nazismen.

– Eg er ein av mange i Noreg som har kjent på kva det vil seie å få hets, bli hange ut og få merkelappar. Det var ikkje i tankane mine, og derfor vil eg beklage til alle som følte det sånn, og seie at det ikkje var det eg meinte, sa Listhaug.

