Lønnsfest i finansbransjen ti år på rad – frontfaga bekymra

innenriks

Fleire forbund reagerte sterkt då førebelse lønnstal for i fjor vart lagde fram måndag.

Tala frå Det tekniske berekningsutvalet (TBU) viste at medan offentleg sektor heldt seg lojalt til frontfaget, låg fleire bransjar i privat sektor godt over ramma på 1,7 prosent.

Blant dei var tilsette i finansbransjen, som enda med ein lønnsvekst på 3,25 prosent.

Det følgjer ein klar trend. Tilsette innan finans har dei siste ti åra hatt klart størst lønnsvekst av alle sektorar.

– Skaper irritasjon

I åra 2010–2015 hadde bransjen ein årleg lønnsvekst på i snitt 4,4 prosent, mot eit snitt på mellom 3,5 og 3,8 i dei andre sektorane. I åra 2015–2020 låg snittet på 3,2 prosent, mot mellom 2,4 og 2,8 prosent hos dei andre.

TBUs oversikt viser at finansnæringa i ni av ti år har lege over frontfagsramma. Den såkalla frontfagsmodellen skal verne konkurranseutsett industri mot at norske lønningar blir mykje høgare enn hos konkurrentane i utlandet. Lønnsoppgjeret til alle andre sektorar skal følgje oppgjeret i industrien.

Administrerande direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, som representerer arbeidsgivarane i frontfaget, seier det ikkje er tvil om at desse tala irriterer dei gruppene som lojalt følgjer modellen.

Fryktar tillitstap

– Viss tendensen hos finansnæringa fører til at resten av samfunnet mistar tilliten til frontfaget, får samfunnet eit kjempeproblem. For vi er avhengige av å sikre ei lønnsdanning som ikkje svekkjer Noreg som nasjon, seier Lier-Hansen.

Sjukepleiarforbundets leiar Lill Sverresdatter Larsen var ein av dei som reagerte sterkt då lønnstala for fjoråret vart kjent. Ho uttalte at frontfaget ikkje lenger fungerer for medlemmene hennar.

– Finanssektoren er ein gjengangar. Vi ser år etter år at lønnsveksten er høgare enn frontfaget, og det er veldig alvorleg, seier LO-nestleiar Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Lier-Hansen seier han vil be bransjen «tenkje gjennom» korleis dei skal få ein lønnsvekst som er meir på linje med resten av samfunnet, og som underbyggjer lojaliteten til systemet.

Finans Norge: Fleire fjernar bonusar

Arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge seier bonusar delvis forklarer den sterke lønnsutviklinga. Ei anna årsak er eit omfattande kompetanseskifte dei siste åra.

Kerr seier at fastlønnsutviklinga stort sett er i tråd med frontfaget for tilsette som har tariffavtalar og sentrale forhandlingar. Men bonusane i bransjen trekkjer snittet opp.

– Eg vil understreke at vi ser med uro på bonusutbetalingar. Det er viktig for norsk økonomi at tilliten til frontfagsmodellen ikkje blir svekt. Vi ser at utbetaling av høge bonusar til større grupper kan bidra til å svekkje den tilliten, seier Kerr.

Ho seier at fleire av bedrifter har fjerna bonusane dei siste åra. No har rundt 50 prosent av medlemmene slike ordningar.

– Men det kan vere viktig å gi bonus for enkelte funksjonar. Dette gjeld særleg meklarar innanfor kapitalforvaltning i bank og forsikring, seier ho.

Ho seier det elles er ein fare for at dei vil flytte ut av landet eller gå til reine meklarhus i Noreg.

(©NPK)