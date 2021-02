Kongsberg Jazzfestival ombestemmer seg, opnar for samarbeid med Kongsberg Gruppen

innenriks

Tysdag vart det kjent at styret i Kongsberg Jazzfestival ikkje fornyar hovudsponsoravtalen med Kongsberg Gruppen etter meir enn 20 års samarbeid.

Festivalen skal ha opplevd press frå musikkbransjen. Leiinga fortalde at avgjerda, som vart teken i haust, kom etter at fleire aktørar i bransjen ikkje ville delta på festivalen på grunn av koplinga til våpenprodusenten.

Torsdag skriv Laagendalsposten at styret gjorde om vedtaket i eit møte same kvelden. Styret ser ikkje bort frå at Kongsberg Gruppen kan halde fram som hovudsponsor, skriv dei i ein e-post torsdag. Styret tek sjølvkritikk, og stiller plassane sine til disposisjon.

– Ikkje eit mål å ta avstand frå Kongsberg Gruppen

– Det har aldri vore formålet å ta avstand frå Kongsberg Gruppen og deira tilsette. Vi innser at avgjerda i oktober i fjor dessverre har skapt uvisse rundt dette. No ønskjer vi å ta eit steg tilbake, og ta opp att forhandlingane med Kongsberg Gruppen og gi alle funksjonærar moglegheita til å gi innspela sine i eit ekstraordinært funksjonærmøte, opplyser styreleiar Juel Helge Rye i Kongsberg Jazzfestival.

Rye fortel at vedtaket vart fatta med dei beste intensjonane.

– Denne jazzfestivalen er ikkje noko utan Kongsberg. Vi er heilt avhengige av å spele på lag med næringslivet og folka i byen, seier han.

Jazzmusikar vil gi bort delar av honoraret frå 2019

Omgjeringa av vedtaket møtte spreidde reaksjonar. Kongsberg-ordførar Kari Anne Sand (Sp) fortel fredag at det opphavlege vedtaket har gjort mange opprørte, og oppmodar styreleiaren til å be Kongsberg Gruppen om unnskyldning.

Jazzmusikaren Kjetil Traavik Møster går ut mot avgjerda i eit Facebook-innlegg.

– Eg kan ikkje med godt samvit la pengar generert av denne typen industri gå inn i min eigen økonomi. Det bryt fundamentalt med alt eg står for både musikalsk og personleg, skriv Møster.

Møster vil gi 3 prosent av honoraret han fekk i 2019 til Norsk Folkehjelp. Jazzfestivalen har tidlegare opplyst at avtalen med Kongsberg Gruppen utgjorde om lag 3 prosent av dei totale budsjetta deira i 2018.

