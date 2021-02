Karantenebustader må godkjennast på førehand

innenriks

Det skriv Arbeids- og sosialdepartementet i ei pressemelding.

– Arbeidstilsynet finn altfor mange brot på smittevernreglane når dei kontrollerer innkvartering for utanlandske arbeidarar. Derfor foreslår regjeringa at innkvarteringsstadene skal vere godkjende på førehand av Arbeidstilsynet, slik at det blir enklare å ha kontroll på smittevernet, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Arbeidstakarar som reiser inn i Noreg, skal vere i karantene på grunn av koronapandemien. Dei skal bu på karantenehotell med mindre arbeidsgivar har stilt ein eigna bustad til disposisjon.

(©NPK)