Internasjonal milliardstøtte til vaksineprogram gir håp til fattige land

– Dette er ein dag fylt av nytt håp. Endeleg tek leiarane i verda det ansvaret vi treng for at vi skal klare å stanse pandemien. Dette betyr at land òg i den fattige delen av verda kan byrje å planleggje byrjinga på slutten av denne krisa, seier utviklingsminister og med-leiar i den internasjonale vaksinedugnaden ACT-Accelerator, Dag-Inge Ulstein (KrF).

G7-landa lova fredag å bidra med 63 milliardar kroner for å sikre at også fattige land får tilgang til koronavaksine. I tillegg har Frankrike bede om at Europa og USA deler 5 prosent av eigne vaksinar med låginntektsland parallelt med eiga utrulling av vaksinar.

– Rettferdig fordeling av vaksinar er ikkje lenger berre eit spørsmål om helse. Å sikre at nok menneske i alle land får tilgang til trygge vaksinar er òg tryggingspolitikk, og heilt avgjerande for den globale økonomien vår, seier Ulstein.

Pengane kjem på eit avgjerande tidspunkt for den globale pandemidugnaden ACT Accelerator (ACT-A), som Noreg leier saman med Sør-Afrika. ACT-A manglar framleis 27 milliardar dollar, og desse bidraga vil no redusere dette gapet med omtrent 4 milliardar dollar.

