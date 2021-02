innenriks

Helsedirektoratet legg i vurderinga si til grunn at vi er i ein sårbar situasjon der det er avgjerande å ikkje sleppe opp for tidleg.

– Ein lemping av skjenkereglane no ville sende signal om at situasjonen er i betring, noko vi meiner det er for tidleg å konkludere med, skriv Helsedirektoratet i tilrådinga si.