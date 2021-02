FHI-Vold: Ikkje oversikt over mutert virus i heile landet

innenriks

– I vekerapporten onsdag har vi summert at av overvakingsprøver som har komme inn til laboratoriet vårt for helgeomsekvensering, er 14 prosent av den engelske varianten, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

Men det er store forskjellar:

– Det er mykje prøver frå Oslo, så vi trur dette talet gir det beste biletet av Oslosituasjonen, og vi treng fleire sekvenserte prøver frå resten av landet for å seie noko meir sikkert.

Likevel trur instituttet at ein stad mellom 10 og 15 prosent av dei koronasmitta i Noreg har den britiske virusvarianten.

– Vi trur framleis han er i ferd med å ta over, og kjem til å ta over innan nokre veker eller månader. Det kjem an på korleis vi handterer kvart enkelt smittetilfelle i Noreg, seier Vold.

Ny virusvariant

Onsdag melde FHI om ein ny virusvariant i Noreg.

– Den er truleg meir smittsam, men vi veit veldig lite førebels, seier Vold.

Varianten er òg funnen i land som Danmark og Storbritannia. Det treng likevel ikkje bety at det er der han stammar frå.

– Det reflekterer stort sett at det er i dei landa det blir gjort flest sekvenseringar av positive virusprøver, seier Vold.

Naturleg utvikling

Ho kallar utviklinga naturleg, og seier mellom anna at ein ikkje finn den originale Wuhan-varianten når ein sekvenserer koronavirusprøver.

– Dei som har seleksjonsfordeler, tek over. Den nye varianten vi har funne på laboratoriet har nokre av eigenskapane som den engelske har, og nokre av eigenskapane til den sørafrikanske og brasilianske varianten. Det er ein kombovariant, seier Vold.

Smittetala har vore stigande i Oslo dei siste dagane, etter fleire veker med gledelege virusnyheiter.

– Det har vore nedgang òg i bydelar med langvarig høgt smittetrykk, no har det snudd og byrja å gå noko opp. Vi har nokre lokale utbrot, også med nye virusvariantar, og det kan nok vere med på å bidra til at tala går opp i Oslo, seier Line Vold.

