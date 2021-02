Einstemmig utdanningskomité ber om revurderte opptakskrav etter avlyst eksamen

innenriks

Mange unge meiner det er urettferdig at dei må konkurrere om studieplassar på lik linje med to kull utan eksamenskarakter. Torsdag sa høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) at regjeringa vil vurdere å dele opp førstegongskvoten for å løyse floken med koronakulla.

Ein einstemmig utdanningskomité i Stortinget ber òg statsråden om å vurdere endringar i årets opptak til høgare utdanning, opplyser komitéleiar Roy Steffensen (Frp) i ein e-post til NTB fredag ettermiddag. Dette for å fange opp moglege skeivskapar som følgje av avlyst eksamen.

Ber om vurdering av utjamnande tiltak

«Stortinget ber regjeringen vurdere utjevnende tiltak for å bidra til likere konkurranse om studieplasser ved opptak til høyere utdanning i 2021», er forslaget komiteen har til vedtak i saka som endeleg skal vedtakast i Stortinget 25. februar.

Forslaget er svar til komiteen på SVs representantforslag om å avlyse sentralt gitte eksamenar våren 2021.

– Ber statsråden snu kvar stein

– Eg synest det er ein styrke at når vi først står i ein situasjon med avlyst eksamen, så er det ein samla utdanningskomité som ber statsråden snu kvar stein for å sjå om det er mogleg å få ein mest mogleg rettferdig konkurransesituasjon ved opptak til høgare utdanning, skriv Steffensen.

Komitéleiaren trekkjer vidare fram at avlysing i fjor viste at standpunktkarakterane gjekk opp, og at dette kan skape urettferd i konkurransen om plassar i høgare utdanning.

Tidlegare i februar bad Frp kunnskapsminister Guri Melby (V) om å vente på avlysing av eksamenar for elevar i ungdomsskulen og vidaregåande skule, men 8. februar kunngjorde Kunnskapsdepartementet at eksamenane blir avlyste.

(©NPK)