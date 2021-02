Dei nasjonale koronatiltaka blir vidareførte til midten av mars – nokre lettar for barn og unge

innenriks

– Barn og unge under 20 år kan konkurrere og vere med på idrettsarrangement. Innandørs kan det vere inntil 50 menneske på desse arrangementa, 200 ute, sa statsminister Erna Solberg då ho heldt koronapressekonferanse fredag.

Regjeringa påpeikar at det er store forskjellar på kor mykje smitte det er rundt om i landet og at situasjonen kan endre seg raskt på kort tid.

– Vi ser at dei nasjonale tiltaka har hatt effekt, og stadig fleire blir verna gjennom vaksine. Det går den rette vegen. Samtidig er smittesituasjonen framleis ustabil. Vi vidarefører derfor i hovudsak dei nasjonale tiltaka som skal avgrense smittespreiinga. Men vi gjer enkelte lettar, og særleg for barn, unge og studentar. Samtidig gjer vi òg nokre innstrammingar for at smittesituasjonen ikkje skal komme ut av kontroll, seier statsminister Erna Solberg (H).