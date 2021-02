Wizz Air saksøkjer Agder fylkeskommune for ulovleg boikott

innenriks

Wizz Air meiner at fylkeskommunevedtaket om å oppmode tilsette og politikarar til å ikkje bruke flyselskapet under tenestereiser strir mot norsk boikottlovgiving.

Det ungarske selskapet har tidlegare òg sendt søksmålsvarsel til Møre og Romsdal fylkeskommune, Bergen kommune, Viken fylkeskommune, Stord kommune, Oslo kommune og Statnett.

– At Wizz Air i denne omgangen har valt å stemne berre eitt av dei folkevalde forvaltningsorgana som vedtok boikott, betyr ikkje at selskapet går bort frå moglegheita til òg å stemne dei andre. Men Wizz Air vil vente på den rettslege behandlinga i Aust-Agder tingrett før ein eventuelt tek nye rettslege skritt, skriv selskapet i ei pressemelding.

Usamd i boikott

Fylkesordførar Arne Thommassen (H) i Agder fylkeskommune stadfestar overfor E24 at dei har fått stemninga.

Thomassen peikar likevel på at fylkeskommunen sjølv ikkje ser på vedtaket sitt som ei boikotthandling.

– Sidan saka no er ført inn for domstolen, ønskjer vi ikkje å gi nærare kommentarar til innhaldet i saka før rettsbehandlinga, seier fylkesordføraren.

Fagforeiningar

Flyselskapet har vorte kritisert mellom anna for å motsetje seg fagforeiningar, noko som har gjort at fleire statsorgan og selskap ikkje ønskjer at tilsette skal bruke selskapet til tenestereiser.

Kurt Weltzien, som har skrive doktoravhandling om boikottlova, har tidlegare sagt til E24 at det finst ein boikott som er ulovleg, sidan flyselskapet ikkje har vorte varsla på førehand.

Selskapet starta innanriksflygingar i Noreg i oktober.

