– På telefon frå Ila fengsel fortel Kristiansen at han ser fram til ei ny rettssak der han vil føre bevis for at han ikkje var med på barnedrapa, skriv Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin i ei pressemelding.

Kristiansen vart dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) vart valdtekne og drepne i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.41-åringen har hevda at han er uskuldig dømt.