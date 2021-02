Viggo Kristiansen kan krevje seg sett fri frå fengselet

innenriks

Påtalemakta la ikkje skjul på at dei var sterkt imot at Viggo Kristiansen skulle få prøvd forvaringsdommen etter drapa i Baneheia på nytt. Då avgjerda frå Gjenopptakingskommisjonen kom, sende Agder statsadvokatembete ut ei pressemelding der dei skreiv at dei ikkje ville be om lauslating for Kristiansen.

– Kristiansen er framleis under soning etter dommen til Agder lagmannsrett, og avgjerda til kommisjonen inneber ikkje at statsadvokaten per no vil krevje han lauslaten, skriv embetet.

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen seier til NTB at det er opp til Viggo Kristiansen sjølv å krevje seg sett fri etter at kommisjonen la fram avgjerda si torsdag. Han seier vidare det kan ta tid før ei innstilling om handteringa til påtalemakta av saka kan oversendast Riksadvokaten.

Spørsmålet om forvaring

Viggo Kristiansen sit som forvaringsdømd på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han har snart sona heile straffa på 21 år bak murane og har ikkje vore.

Hadde han fått avslag på kravet om gjenopptaking ville spørsmålet om framleis vidare forvaring vorte eit spørsmål for Asker og Bærum tingrett det neste halvåret.

– Både forlengingsspørsmålet og lauslatingsspørsmålet heng saman med den vidare behandlinga av den gjenopna saka, seier Holmen til NTB.

Advokat Arvid Sjødin, som representerer Viggo Kristiansen, seier det førebels ikkje er lagt opp til noko snarleg krav om lauslating.

– Stort ansvar

– Om krav om lauslating, så ventar vi på avgjerda til påtalemakta om det. Spørsmål om dette skal også bli lagt fram for Kristiansen sjølv, noko som vil skje snart, seier Sjødin til NTB.

Advokaten plasserer ansvaret hos påtalemakta.

– Viggo Kristiansen har sona over 20 år for noko han er feilaktig dømd for. Det pålegg påtalemakta eit stort ansvar når dei no skal vurdere kva dei skal føreslå, seier Sjødin vidare.

Kan bli verre

Etter den svært grundige, men delte, konklusjonen om gjenopptaking må påtalemakta vurdere om den skal reise ny straffesak og full ny gjennomgang av bevisa i saka, eller om det berre skal leggjast ned påstand om frifinning frå aktoratets side.

Dersom saka skal fremjast for retten, vil det ikkje skje for den same lagmannsretten som i si tid dømde Kristiansen, men ein annan som blir utpeikt av Høgsterett.

– Det blir umogleg for meg å spekulere på når ei sak kan komme opp. Når tida går, er det ein risiko for at det kan bli verre å opplyse ei sak i retten, og her snakkar vi om eit tidsrom på over 20 år, seier Holmen til TV 2.

