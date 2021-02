VG: Regjeringa ønskjer ikkje straff for mindre mengder narkotika

innenriks

Forslaget blir lagt fram fredag denne veka.

Tidlegare har rusreformutvalet foreslått terskelverdiar for rusmiddel, det vil seie kor mykje ein kan ha utan å straffast for det. Mellom anna låg dette på 5 gram for heroin, kokain og amfetamin og 15 gram for cannabis.

VG, som opplyser å ha snakka med ei rekkje kjelder med kjennskap til forslaget, skriv at regjeringa ønskjer å leggje grensene lågare enn dette.

Rusreformutvalet vil som erstatning for straff ha obligatorisk oppfølging.

Her foreslår utvalet ingen reaksjonar mot dei som lèt vere å møte opp, men regjeringa ønskjer å innføre eit gebyr for brot på møteplikta, skriv VG.

Det er kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) som presenterer forslaget.

– Strafferegimet vi har hatt i mange tiår, har ikkje fungert. Med Venstre i regjering skal rusavhengige få hjelp, ikkje straff, uttalte Melby, som også leier Venstre, nyleg.

– Dette forslaget vil redde liv. Eg håpar dei andre partia på Stortinget vil støtte reforma og vere på lag med fornuft og human ruspolitikk, i staden for gammal moralisme, sa ho.

