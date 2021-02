Solberg open for å senke taket på koronastøtte

innenriks

Solberg uttaler dette til Klassekampen, som har dokumentert at 25 konsern har fått 29 prosent av krisestøtta til no, medan resten er fordelt på over 32.000 selskap.

– Vi er ikkje usamd i at det kan vere eit noko lågare tak framover, seier ho.

Samtidig vektlegg statsministeren at tildelinga har følgt kriteria sett av Stortinget.

– I kompromissa i Stortinget auka vi grensa på toppen. Regjeringa foreslo ei noko lågare grense enn det som vart resultatet. Det betyr at vi opphavleg meinte at dei største konserna skulle få litt mindre, at dei skulle ta litt meir av rekninga sjølv, seier Erna Solberg.

Ho poengterer likevel at dei store konserna sysselset mange.

– Du kunne ha valt å gjere det på ein annan måte og spørje kor mykje dei får per person dei eigentleg sysselset. Då hadde du kanskje fått eit anna bilete, seier statsministeren.

