Skyteprøven går som normalt igjen etter unntak i fjor

innenriks

– Sidan det er mange jegerar som ikkje har avlagt skyteprøven sidan 2019, er det viktig at prøve no blir gjennomførte som normalt for å sikre dyrevelferda, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Alle som skal på storviltjakt med rifle, må avleggje skyteprøve for storviltjegerar kvart jaktår., men på grunn av koronapandemien vart det gitt fritak for jaktåret 2020/2021. Bestått skyteprøve avlagt i 2019/2020 vart i staden forlengd.

Dersom smittesituasjonen og eventuelle restriksjonar gjer at det likevel blir umogleg å gjennomføre skyteprøven i år, vil Miljødirektoratet gjere ei ny vurdering rundt påske.

(©NPK)