Nye smittetilfelle etter fotballtrening i Fredrikstad

Det opplyser kommuneoverlegen i Fredrikstad torsdag ettermiddag, skriv Fredriksstad Blad.

Totalt er det no påvist åtte positive prøver frå personar som var på trening i Østfoldhallen på kvelden 9. februar, men kommunen veit ikkje kvifor det likevel er påviste smitte hos dei ulike laga.

– Vi veit at indirekte kontaktsmitte via kontaktflater kan vere ei årsak, og det kan passe med at dei smitta har vore i hallen på ulikt tidspunkt, seier kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug til avisa.

Kommunen har bede alle som var i hallen den aktuelle datoen, om å vere ekstra merksam på symptom og ha låg terskel for å teste seg.

