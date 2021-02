innenriks

– Det er ikkje jobben min å peike på etterfølgjaren, men eg har tillate meg å komme med tilrådingane mine, seier Jensen.

Ho har derfor rådd til at Sylvi Listhaug blir ny leiar for partiet, og at Ketil Solvik-Olsen blir nestleiar.

– Eg har kjent Sylvi i mange år og har sett talentet og potensialet i henne, seier Jensen.

Både Listhaug og Solvik-Olsen er tilgjengeleg for pressa klokka 10 fredag.

